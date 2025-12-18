Умєров та Гнатов вирушили у Флориду для переговорів з представниками США

Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов вирушили у Флориду для переговорів з американською делегацією щодо "мирного плану".

Про це у своєму приватному Telegram-каналі написала посол України у США Ольга Стефанішина, її повідомлення наводить "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

За словами Стефанішиної, посольство регулярно забезпечує роботу делегацій.

Вона додала, що досягнута домовленість щодо зустрічей у двосторонньому форматі.

Повідомляли, що представник очільника Кремля Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.

14 і 15 грудня Віткофф і Кушнер провели багатогодинні переговори в Берліні з українськими та європейськими посадовцями, щоб домовитися про гарантії безпеки США для Києва, територіальні поступки та інші питання.

За даними ЗМІ, під час переговорів у Берліні американські переговірники тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.