Умєров та Гнатов вирушили у Флориду для переговорів з представниками США
Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов вирушили у Флориду для переговорів з американською делегацією щодо "мирного плану".
Про це у своєму приватному Telegram-каналі написала посол України у США Ольга Стефанішина, її повідомлення наводить "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".
За словами Стефанішиної, посольство регулярно забезпечує роботу делегацій.
Вона додала, що досягнута домовленість щодо зустрічей у двосторонньому форматі.
Повідомляли, що представник очільника Кремля Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.
14 і 15 грудня Віткофф і Кушнер провели багатогодинні переговори в Берліні з українськими та європейськими посадовцями, щоб домовитися про гарантії безпеки США для Києва, територіальні поступки та інші питання.
За даними ЗМІ, під час переговорів у Берліні американські переговірники тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.