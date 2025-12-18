Умеров и Гнатов отправились во Флориду для переговоров с представителями США

Секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов отправились во Флориду для переговоров с американской делегацией по "мирному плану".

Об этом в своем личном Telegram-канале написала посол Украины в США Ольга Стефанишина, ее сообщение приводит "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

По словам Стефанишиной, посольство регулярно обеспечивает работу делегаций.

Она добавила, что достигнута договоренность о встречах в двустороннем формате.

Сообщалось, что представитель главы Кремля Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по "мирному плану" США.

14 и 15 декабря Уиткофф и Кушнер провели многочасовые переговоры в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками, чтобы договориться о гарантиях безопасности США для Киева, территориальных уступках и других вопросах.

По данным СМИ, во время переговоров в Берлине американские переговорщики давили на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.