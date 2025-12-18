В Польше сохраняется недовольство Туском и его правительством

Почти половина или чуть больше половины граждан Польши выражают недовольство работой премьер-министра Дональда Туска и его правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Как свидетельствуют результаты последнего опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), поддержку правительству выразило 33% поляков, тогда как большинство опрошенных (42%) недовольны нынешней властью. Эти показатели практически не изменились.

Положительно о действиях своего правительства высказались 37% поляков (снижение на один процентный пункт), а отрицательно – 52% (рост на два процентных пункта). 11% респондентов не смогли дать однозначного ответа. 23% респондентов равнодушны к действиям правительства, а 2% выбрали вариант "затрудняюсь сказать".

Респондентов также спросили, довольны ли они тем, что во главе правительства Польши стоит Дональд Туск. Утвердительно ответили 36% опрошенных. Большинство опрошенных негативно оценивают действующего премьер-министра (54%, рост на два процентных пункта), 10% выбрали ответ "затрудняюсь сказать".

В комментарии CBOS к исследованию подчеркнуто, что "рейтинг правительства после двух лет деятельности остается стабильным".

"Правительство потеряло лишь небольшой процент своих сторонников, а его нынешняя поддержка несколько превышает результат "Гражданской коалиции" на парламентских выборах 2023 года", – говорится в комментарии.

Как сообщалось, лишь около 20% поляков заявили, что премьер-министр Польши Дональд Туск оправдал их ожидания.

В конце ноября писали, что опросы свидетельствуют, что польская оппозиционная партия "Право и справедливость" имеет самую слабую поддержку за последние годы.

