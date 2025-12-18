СМИ: Мерц готов пойти на уступку Бельгии, чтобы принять решение по росактивам

Канцлер Фридрих Мерц согласился предоставить доступ к активам российского Центрального банка, замороженных в Германии, чтобы удовлетворить требование Бельгии для выплаты многомиллиардного "репарационного кредита" Украине.

Об этом стало известно агентству DPA от источников в Брюсселе, где сейчас проходит саммит лидеров ЕС, пишет "Европейская правда".

В ЕС заморожены крупные суммы российских государственных активов. Большая часть этих средств находится в бельгийской финансовой компании Euroclear.

До сих пор ЕС использовал только доходы от этих денег для финансирования займа для Украины на сумму $50 млрд.

Германия уже давно утверждала, что сначала следует использовать 185 млрд евро, которыми оперирует Euroclear. В самой Германии заморожена гораздо меньшая сумма. Немецкое правительство держит точную цифру в тайне, однако, по оценкам немецких СМИ, она составляет около 200 миллионов евро.

Бельгия не хотела брать на себя риск стать мишенью возможных российских ответных мер.

Бельгийский премьер Барт де Вевер заявлял, что настаивает на трех условиях использования российских активов, среди которых в том числе и использование для репарационных займов замороженных российских активов, находящихся в других государствах.

По информации DPA, Мерц на саммите в Брюсселе пообещал предоставить доступ к росактивам в Германии.

Как указано, немецкий канцлер впервые так четко выразил свою позицию.

Однако, отмечается в публикации, это было ожидаемым, поскольку именно Мерц активно продвигает в Европе идею "репарационного кредита" для Украины.

СМИ ранее сообщили, что после первых переговоров на саммите ЕС немецкие правительственные круги выражают оптимизм относительно того, что главы государств и правительств договорятся об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что для Европы выгоднее помочь Украине финансово, иначе риск распространения войны на ЕС резко возрастает.