Из-за российского удара по Одесской области закрыты два КПП на границе с Молдовой

В связи с ударом российского дрона по единственной автомобильной трассе, ведущей на юг Одесской области, была приостановлена работа двух пунктов пропуска на границе Украины и Молдовы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила Пограничная полиция Молдовы.

В молдавской Пограничной полиции сообщили, что около 16:00 российские дроны нанесли удар по мосту на трассе Одесса – Рени в районе украинского села Маяки.

"Пограничная служба информирует граждан, что работа пунктов пропуска "Паланка – Маяки-Удобное" и "Тудора – Староказацкое" приостановлена. Рекомендуем гражданам избегать поездок в указанную зону и проявлять повышенную осторожность", – говорится в сообщении.

Как сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер, в результате удара российского дрона по гражданскому автомобилю погибла женщина, ее трое детей были доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс.

После многократных обстрелов моста через Затоку и вынужденного закрытия того пути дорога через Маяки оставалась единственной автодорогой, соединяющей Одессу и юг Одесской области. Впрочем, поскольку она на небольшом участке проходит по территории Молдовы, движение по ней было затруднено.

Пока неизвестно, насколько серьезны повреждения мостового перехода через Днестр в Маяках.

Напомним, в ночь с 1 на 2 декабря 2025 года приостановили работу пограничного пункта пропуска "Джурджулешты-Рени" на границе с Молдовой.

В ноябре из-за технического сбоя не работали все КПП на украинской границе.