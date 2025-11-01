"Сядем з Путіним і бахнем": Лукашенко потрусив "Орєшніком" перед Заходом

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко сказав, що російський ракетний комплекс "Орєшнік" потрібен йому, щоб лякати сусідні держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

Під час поїздки до Вітебської області Білорусі Лукашенко підтвердив плани поставити "Орєшнік" – який він назвав "страшною зброєю" – на бойове чергування у грудні.

"Для чого? Я хочу, щоб вони (опоненти за кордоном. – Ред.) розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним, ухвалим рішення і бахнем. Тому не наривайтеся", – додав він.

На думку білоруського диктатора, це дозволить Білорусі уникнути долі України, адже "війна починалася в Україні з цього": "На Донбасі гнобили російськомовних, вбивали, цькували. Це було на моїх очах".

Далі він пустився у міркування про Мінські домовленості, які нібито Захід та Україна використали, щоб "обдурити Росію і нас".

"Обдурили. Ну, дострибалися. Вже два мільйони загинуло людей і покалічено українців. Ну чого ви нариваєтеся? Нормально ж жили. І поляки, і литовці і так далі", – сказав Лукашенко.

Як відомо, Росія єдиний раз застосовувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" у війні проти України – удару завдали по Дніпру у листопаді 2024 року.

Невдовзі після того самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що Москва передасть Білорусі таку систему.

У вересні у Білорусі хвалилися, що відпрацювали розгортання "Орєшніка" під час навчань "Запад".