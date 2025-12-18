У Лукашенко объявили о прибытии "Орешника"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг сообщил о введении в боевую готовность российского ракетного комплекса "Орешник".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пропагандистское агентство БЕЛТА.

В "обращении к белорусскому народу и парламенту" белорусский диктатор расхвалил свое сотрудничество с Россией, в частности в военной сфере.

Он напомнил, что в Беларуси находится "российская составляющая региональной группировки войск", а также размещено тактическое ядерное оружие.

"Кроме того, первые позиции оборудованы для ракетного комплекса "Орешник". Он у нас со вчерашнего дня (17 декабря. – Ред.) и заступает на боевое дежурство", – добавил Лукашенко.

Как известно, Россия единственный раз применяла баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в войне против Украины – удар был нанесен по Днепру в ноябре 2024 года.

Вскоре после этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва передаст Беларуси такую систему.

В сентябре в Беларуси хвастались, что отработали развертывание "Орешника" во время учений "Запад".