У Лукашенко объявили о прибытии "Орешника"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг сообщил о введении в боевую готовность российского ракетного комплекса "Орешник".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пропагандистское агентство БЕЛТА.
В "обращении к белорусскому народу и парламенту" белорусский диктатор расхвалил свое сотрудничество с Россией, в частности в военной сфере.
Он напомнил, что в Беларуси находится "российская составляющая региональной группировки войск", а также размещено тактическое ядерное оружие.
"Кроме того, первые позиции оборудованы для ракетного комплекса "Орешник". Он у нас со вчерашнего дня (17 декабря. – Ред.) и заступает на боевое дежурство", – добавил Лукашенко.
Как известно, Россия единственный раз применяла баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в войне против Украины – удар был нанесен по Днепру в ноябре 2024 года.
Вскоре после этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва передаст Беларуси такую систему.
В сентябре в Беларуси хвастались, что отработали развертывание "Орешника" во время учений "Запад".