У Сербії міністр сказав, що українці заплатять за "злочини" територією, в МЗС відповіли

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на заяви міністра інформації Сербії Бориса Братіни, який припустив, що українці розплатились або розплатяться територіями за нібито вчинені "злочини".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

В інтервʼю сербському телеканалу Informer Братіна сказав, що Хорватію слід якось покарати за "жахливу участь у Першій світовій війні, а особливо у Другій світовій війні, і особливо з початку 1990-х років".

У цьому контексті він сказав, хорвати, "як і українці, повинні заплатити за це територією", не уточнивши, що саме має на увазі в контексті України.

"Міністру інформації Сербії Борису Братіні, який заявив, що хорвати повинні заплатити за злочини територією, так само як і українці, ми пропонуємо використовувати територію своєї країни для своїх нерозумних словесних вправ. Як говорить українське прислів'я, у закритий рот муха не влізе", – прокоментував Тихий.

Раніше повідомлялось, що Міністерство закордонних справ ідентифікувало низку закордонних ЗМІ, які взяли участь у пропагандистському престурі на тимчасово окуповані Росією українські території.

Ще 29 вересня Тихий пообіцяв "далекосяжні наслідки" для репутації низці ЗМІ, які взяли участь у пропагандистському престурі на окуповані Росією українські території.