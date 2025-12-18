Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на заявления министра информации Сербии Бориса Братины, который предположил, что украинцы расплатились или расплатятся территориями за якобы совершенные "преступления".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

В интервью сербскому телеканалу Informer Братина сказал, что Хорватию следует как-то наказать за "ужасное участие в Первой мировой войне, а особенно во Второй мировой войне, и особенно с начала 1990-х годов".

В этом контексте он сказал, что хорваты, "как и украинцы, должны заплатить за это территорией", не уточнив, что именно имеет в виду в контексте Украины.

"Министру информации Сербии Борису Братине, который заявил, что хорваты должны заплатить за преступления территорией, так же как и украинцы, мы предлагаем использовать территорию своей страны для своих неразумных словесных упражнений. Как говорит украинская пословица, в закрытый рот муха не влезет", – прокомментировал Тихий.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел идентифицировало ряд зарубежных СМИ, которые приняли участие в пропагандистском престуре на временно оккупированные Россией украинские территории.

Еще 29 сентября Тихий пообещал "далеко идущие последствия" для репутации ряда СМИ, которые приняли участие в пропагандистском престуре на оккупированные Россией украинские территории.