ЕС отложил подписание торгового соглашения со странами Южной Америки

Подписание масштабного торгового соглашения ЕС с южноамериканским блоком МЕРКОСУР в четверг в очередной раз отложилось из-за внутренних разногласий между странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Изменение позиции премьер-министра Италии Джорджи Мелони в последний момент перечеркнуло самостоятельно поставленную цель подписать соглашение со странами МЕРКОСУР 20 декабря – решение было отложено до середины января.

Эта задержка свидетельствует о том, что после двух десятилетий переговоров и бесчисленных поворотов соглашение между ЕС и МЕРКОСУР, призванное создать одну из крупнейших в мире зон свободной торговли между ЕС, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Аргентиной, продолжает быть политическим минным полем в Европе.

Продолжающаяся оппозиция со стороны Франции, Польши и Италии, где влиятельны сельскохозяйственные круги, превратила соглашение в испытание способности Брюсселя объединить союзников за рубежом, удерживая при этом глубоко разделенный блок.

Даже если Рим и Париж изменят свое мнение, проблемы с соглашением еще далеко не закончены: соглашение все еще должно пройти через Европейский парламент, где оппозиция растет во всем политическом спектре.

Несмотря на все предупреждения о том, что дополнительная задержка будет фатальной, страны, которые поддерживают соглашение, такие как Германия, быстро сгладили значение этой неудачи.

"Очевидно, что соглашение с МЕРКОСУР будет подписано в середине января", – заявил журналистам немецкий высокопоставленный чиновник.

Чиновник подчеркнул, что дата в середине января важна, чтобы ратифицировать соглашение до того, как парламент будет иметь возможность проголосовать за резолюцию о направлении соглашения в Суд ЕС, что может привести к замораживанию его ратификации на срок до двух лет.

Около 7300 фермеров в четверг вышли на протест в Брюсселе, чтобы выразить свой гнев по поводу соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед саммитом лидеров Европейского Союза 18 декабря выражала надежду на то, что ЕС получит "зеленый свет", чтобы подписать соглашение о свободной торговле с блоком МЕРКОСУР.