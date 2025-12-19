Експрезидент Польщі вважає, що візит Зеленського стане випробуванням для Навроцького

Експрезидент Польщі Броніслав Коморовський припустив, що візит українського лідера Володимира Зеленського буде своєрідним випробуванням для чинного глави польської держави Кароля Навроцького.

Про це він сказав в ефірі RMF FM, передає "Європейська правда".

Коморовський висловив сподівання, що Навроцький перестане наслідувати американського президента Дональда Трампа.

"Я б хотів, щоб польський президент не повторював слова президента США і не говорив тільки те, що Трамп хотів би почути. Це буде випробуванням", – оцінив Коморовський, коментуючи зустріч Навроцького і Зеленського.

За його словами, позиція США щодо України є небезпечною для Польщі. "Якщо Україна буде змушена капітулювати, підкоритися Путіну, то ми всі відчуваємо, що наступними будемо ми", – пояснив він.

"Надія вмирає останньою. Я сподіваюся, що цей візит приведе до певного відходу президента Навроцького від політики, в якій відчувається рішуча дистанція від України і певна неприязнь", – заявив колишній президент. Він додав, що наступник Анджея Дуди підкреслює те, що є спірним у польсько-українських відносинах, а не те, що є спільним і важливим.

"Сподіваюся, що українська сторона добре це обдумала і скористається тим, що президент Навроцький, як колишній глава Інституту нацпам'яті, може бути особливо зацікавлений у тому, щоб похвалитися якимось успіхом, наприклад, збільшенням кількості місць, де проводяться ексгумації на Волині", – зазначив Коморовський.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом у четвер увечері.

Раніше у Варшаві підтвердили, що польська сторона запропонувала зустріч президентів 19 грудня.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що може затриматись на саміті лідерів ЄС і запізнитись на зустріч з президентом України у Варшаві у п’ятницю.