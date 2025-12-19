Экс-президент Польши считает, что визит Зеленского станет испытанием для Навроцкого

Экс-президент Польши Бронислав Коморовский предположил, что визит украинского лидера Владимира Зеленского будет своеобразным испытанием для действующего главы польского государства Кароля Навроцкого.

Об этом он сказал в эфире RMF FM, передает "Европейская правда".

Коморовский выразил надежду, что Навроцкий перестанет подражать американскому президенту Дональду Трампу.

"Я бы хотел, чтобы польский президент не повторял слова президента США и не говорил только то, что Трамп хотел бы услышать. Это будет испытанием", – оценил Коморовский, комментируя встречу Навроцкого и Зеленского.

По его словам, позиция США в отношении Украины опасна для Польши. "Если Украина будет вынуждена капитулировать, подчиниться Путину, то мы все чувствуем, что следующими будем мы", – пояснил он.

"Надежда умирает последней. Я надеюсь, что этот визит приведет к определенному отходу президента Навроцкого от политики, в которой чувствуется решительная дистанция от Украины и определенная неприязнь", – заявил бывший президент. Он добавил, что преемник Анджея Дуды подчеркивает то, что является спорным в польско-украинских отношениях, а не то, что является общим и важным.

"Надеюсь, что украинская сторона хорошо это обдумала и воспользуется тем, что президент Навроцкий, как бывший глава Института нацпамяти, может быть особенно заинтересован в том, чтобы похвастаться каким-то успехом, например, увеличением количества мест, где проводятся эксгумации на Волыни", – отметил Коморовский.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом в четверг вечером.

Ранее в Варшаве подтвердили, что польская сторона предложила встречу президентов 19 декабря.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что может задержаться на саммите лидеров ЕС и опоздать на встречу с президентом Украины в Варшаве в пятницу.