Зеленский и Навроцкий встретились в Варшаве

Президент Владимир Зеленский, который находится с визитом в Польше, встретился со своим польским визави Каролем Навроцким.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на трансляцию встречи лидеров стран.

Это первая официальная встреча лидеров двух государств с момента вступления Кароля Навроцкого в должность 6 августа этого года. Она проходит после того, как в Польше неоднократно настаивали, что именно Владимир Зеленский должен приехать в Варшаву.

Как известно, Зеленский 19 декабря в Варшаве проведет встречи с Навроцким, спикерами Сейма и Сената, а также с польским премьер-министром Дональдом Туском.

Ожидается, что после встречи с Навроцким лидеры стран дадут пресс-конференцию. В Варшаве украинского лидера встретили национальным гимном Украины.

Скриншот: YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом в четверг вечером.

Ранее в Варшаве подтвердили, что польская сторона предложила встречу президентов 19 декабря.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что может задержаться на саммите лидеров ЕС и опоздать на встречу с президентом Украины в Варшаве в пятницу.