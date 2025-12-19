Укр Рус Eng

У Навроцкого показали, как он обсуждает с Зеленским "вопросы безопасности и истории"

Новости — Пятница, 19 декабря 2025, 11:39 — Иванна Костина

Канцелярия президента Польши поделилась видеофрагментом разговора главы польского государства Кароля Навроцкого с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отметили в канцелярии, разговор президентов "будет касаться безопасности, а также исторических и экономических вопросов".

Перед этим состоялась официальная встреча лидеров во дворе президентского дворца в Варшаве.

Это первая официальная встреча лидеров двух государств с момента вступления Кароля Навроцкого в должность 6 августа этого года. Она проходит после того, как в Польше неоднократно настаивали, что именно Владимир Зеленский должен приехать в Варшаву.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что может задержаться на саммите лидеров ЕС и опоздать на встречу с президентом Украины в Варшаве в пятницу.

