У Навроцкого показали, как он обсуждает с Зеленским "вопросы безопасности и истории"

Канцелярия президента Польши поделилась видеофрагментом разговора главы польского государства Кароля Навроцкого с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отметили в канцелярии, разговор президентов "будет касаться безопасности, а также исторических и экономических вопросов".

Rozmowa Prezydentów Polski @NawrockiKn i Ukrainy @ZelenskyyUa będzie dotyczyła bezpieczeństwa, kwestii historycznych i gospodarczych. pic.twitter.com/iqTC2MibvR – Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) December 19, 2025

Перед этим состоялась официальная встреча лидеров во дворе президентского дворца в Варшаве.

Это первая официальная встреча лидеров двух государств с момента вступления Кароля Навроцкого в должность 6 августа этого года. Она проходит после того, как в Польше неоднократно настаивали, что именно Владимир Зеленский должен приехать в Варшаву.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что может задержаться на саммите лидеров ЕС и опоздать на встречу с президентом Украины в Варшаве в пятницу.