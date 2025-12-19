Туск розповів про емоційні переговори щодо позики для України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про те, як тривали переговори лідерів Європейського Союзу щодо спільного запозичення для України на суму 90 млрд євро.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Туск заявив, що дуже задоволений тим, що Україна може розпочати переговори щодо завершення російсько-української війни, маючи на руках вагомі аргументи.

"Цими вагомими аргументами є 90 млрд євро, які отримає Київ. Обговорення лідерів ЄС тривали до 03:00 ночі. Вони були сповнені емоцій і суперечок, але я залишив будівлю Європейської ради задоволеним", – зазначив він.

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Президентка Єврокомісії наголосила, що ця позика, що надається на безвідсотковій основі, не стане тягарем для бюджету України, й країна має погасити її лише тоді, коли отримає репарації.

Водночас рішення щодо фінансової підтримки України не буде мати фінансових зобов’язань для трьох європейських країн: Словаччини, Угорщини та Чехії.

