Туск рассказал об эмоциональных переговорах по займу для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, как проходили переговоры лидеров Европейского Союза по поводу совместного займа для Украины на сумму 90 млрд евро.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Туск заявил, что очень доволен тем, что Украина может начать переговоры о завершении российско-украинской войны, имея на руках весомые аргументы.

"Этими весомыми аргументами являются 90 млрд евро, которые получит Киев. Обсуждения лидеров ЕС продолжались до трех часов ночи. Они были полны эмоций и споров, но я покинул здание Европейского совета довольным", – отметил он.

Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что этот кредит, предоставляемый на беспроцентной основе, не станет бременем для бюджета Украины, и страна должна погасить его только тогда, когда получит репарации.

В то же время решение о финансовой поддержке Украины не будет иметь финансовых обязательств для трех европейских стран: Словакии, Венгрии и Чехии.

Читайте также статью: "Все о премьере Бельгии, который блокировал деньги для Украины".