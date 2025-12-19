Трамп не відкидає можливості війни з Венесуелою

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості війни з Венесуелою.

Про це він сказав під час телефонного інтерв’ю з NBC News, цитує "Європейська правда".

На початку тижня Трамп наказав "блокувати" нафтові танкери, що прибувають до Венесуели та відпливають з неї, посилюючи тиск на президента країни Ніколаса Мадуро. Нещодавно США також захопили нафтовий танкер, який був затриманий поблизу Венесуели.

На запитання, чи відкидає він можливість того, що такі дії можуть призвести до війни, Трамп підтвердив, що це можливо.

"Я не виключаю цього, ні. Це залежить. Якщо вони настільки нерозумні, що продовжують плавати, то вони (нафтові танкери. – Ред.) повернуться в одну з наших гаваней", – сказав американський президент.

Трамп відмовився сказати, чи є усунення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро його кінцевою метою.

"Він точно знає, чого я хочу. Він знає це краще за будь-кого", – наголосив Трамп.

Нагадаємо, 29 листопада Трамп заявив про "закриття неба" над Венесуелою та "прилеглого повітряного простору". Цьому передували численні удари США по суднах біля берегів Венесуели, які вони вважають пов’язаними з наркоторгівлею.

17 грудня Трамп оголосив "терористичним" режим венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Наступного дня палата представників Конгресу США провалила голосування за дві резолюції, які мали на меті обмежити повноваження адміністрації Трампа щодо військових операцій у Карибському басейні та проти Венесуели.

Читайте також: Наркотрафік чи карибська нафта: чому насправді США б’ють по суднах біля Венесуели