Немецкий парламент окончательно утвердил реформу военной службы

Вслед за Бундестагом, верхняя палата немецкого парламента, Бундесрат, также одобрила закон о модернизации военной службы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Закон направлен на увеличение численности войск Бундесвера с нынешних примерно 184 тысяч солдат до 255-270 тысяч к 2035 году.

Начиная со следующего года, все молодые мужчины и женщины, родившиеся в 2008 году или позже, получат личный опросник, в котором также будет вопрос об их мотивации к военной службе.

Мужчины обязаны заполнить анкету, тогда как женщины имеют право сделать это по желанию, поскольку Основной закон (конституция Германии) не предусматривает призыв женщин на военную службу.

Для всех мужчин, рожденных 1 января 2008 года или позже, призыв снова станет обязательным. Однако на практике это вступит в силу позже.

В начале декабря школьники по всей Германии пропустили уроки, чтобы выйти на улицы и выразить протест против реформы военной службы, которая в настоящее время не является обязательной.

Партии правящей коалиции достигли компромисса по новой модели военной службы в ноябре.

Депутаты блока ХДС/ХСС критиковали законопроект за то, что в нем не указано, при каких обстоятельствах добровольная служба может перейти в обязательную систему. В связи с этим принятие законопроекта в Бундестаге затягивалось.