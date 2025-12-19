В Минобороны Эстонии рассказали, как РФ пытается скрыть успехи Украины на поле боя

В Министерстве обороны Эстонии рассказали, что Россия в своих информационных публикациях пытается преуменьшить успехи украинских Вооруженных сил как на Купянском направлении, так и в районе Покровска.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава отдела готовности к обороне Министерства обороны Эстонии Герт Каю, которого цитирует ERR.

Каю отметил, что за последнюю неделю на линии фронта в Украине существенных изменений не произошло.

Россия продолжила усилия по прорыву украинской обороны и подрыву энергетической системы страны. В ответ Украина проводила активные оборонительные действия и контрнаступление на Купянском направлении, а также наносила удары по объектам российской топливной отрасли и военно-морским силам РФ.

По словам представителя эстонского оборонного ведомства, события на Купянском направлении наглядно демонстрируют методы российской информационной войны.

Менее месяца назад российское руководство объявило о захвате Купянска, и в тот же день появилось поздравление в адрес вооруженных сил РФ с "взятием" города.

Контрнаступление украинских войск, в ходе которого российские подразделения в городе оказались в окружении, в российских сообщениях описывается как попытки Украины развить наступление на Купянск.

"Цель такой риторики – показать, что Украина слаба и не способна противостоять России. Однако на самом деле это лишь нарратив, который не отражает реальную ситуацию на поле боя", – отметил Каю.

В то же время Россия достигла некоторых тактических успехов на направлениях Северск, Гуляйполе, Покровск–Мирноград и Константиновка–Дружковка, добавил он.

При этом он сказал, что Россия уже четыре раза объявляла о захвате Покровска, что не соответствует действительности.

"На сегодняшний день бои за город продолжаются, и Украина успешно ведет активные оборонительные действия", – отметил Каю.

Недавно в разведке Великобритании проанализировали ситуацию вокруг Северска и Покровска в Донецкой области.

В ведомстве также рассказывали, как Россия прилагает усилия для русификации людей на территории, которую она незаконно оккупировала после нападения на Украину.