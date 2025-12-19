Прем’єрка Латвії про 90 млрд євро для України: це сигнал, що Європа не втомилась

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що рішення ЄС надати Україні 90 млрд євро кредиту на найближчі два роки – це чіткий сигнал, що Європа не втомилася і не відступить.

Заяву очільниці уряду Латвії наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Сіліня, угода, досягнута після тривалих переговорів у Брюсселі, забезпечує такий необхідний рятувальний круг для України в той час, коли президент США Дональд Трамп закликає до якнайшвидшого укладення угоди про припинення війни.

"Підтримка України – це інвестиції в безпеку всієї Європи, в тому числі і Латвії", – сказала вона.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав перемогою України рішення ЄС про надання 90 млрд євро позики.

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Водночас на тлі надання позики Європейський Союз нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією.