Премьер Латвии о 90 млрд евро для Украины: это сигнал, что Европа не устала

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что решение ЕС предоставить Украине 90 млрд евро кредита на ближайшие два года – это четкий сигнал, что Европа не устала и не отступит.

Заявление главы правительства Латвии приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Силиня, соглашение, достигнутое после длительных переговоров в Брюсселе, обеспечивает столь необходимый спасательный круг для Украины в то время, когда президент США Дональд Трамп призывает к скорейшему заключению соглашения о прекращении войны.

"Поддержка Украины – это инвестиции в безопасность всей Европы, в том числе и Латвии", – сказала она.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал победой Украины решение ЕС о предоставлении 90 млрд евро займа.

Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

В то же время на фоне предоставления кредита Европейский Союз напомнил Украине о важности дальнейшей борьбы с коррупцией.

Читайте также: Ночь дороже 90 миллиардов. Как ЕС избежал катастрофы и спас стабильность Украины.