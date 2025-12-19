ЗМІ: Мерц відправляє радника до США для участі в мирних переговорах

Німецький канцлер Фрідріх Мерц відправляє свого радника Гюнтера Зауттера до Флориди, де заплановані переговори між США і Росією щодо мирного врегулювання війни РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у п'ятницю джерела в уряді Німеччини агентству DPA.

Неясно, чи братиме участь радник Мерца в переговорах у Флориді, які заплановані на цей вікенд, і в якому форматі. Джерела DPA повідомили, що окремої зустрічі з російською стороною не планується.

Зауттер відіграв ключову роль у підготовці та формуванні переговорів між європейцями, США та Україною в Берліні минулої неділі та понеділка.

Там було доопрацьовано 20-пунктний план США, який має на меті досягти мирного врегулювання між Росією та Україною після майже чотирьох років війни. Зокрема, було досягнуто прогресу в питанні гарантій безпеки в разі припинення вогню, але не було жодних зрушень щодо можливих територіальних поступок України на користь Росії.

У Маямі представники уряду США та Кремля зустрінуться для подальших переговорів щодо плану. Очікуються також подальші зустрічі США з Україною.

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що, на його думку, переговори щодо припинення війни в Україні "наближаються до результату".