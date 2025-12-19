СМИ: Мерц отправляет советника в США для участия в мирных переговорах

Немецкий канцлер Фридрих Мерц отправляет своего советника Гюнтера Зауттера во Флориду, где запланированы переговоры между США и Россией о мирном урегулировании войны РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пятницу источники в правительстве Германии агентству DPA.

Неясно, будет ли участвовать советник Мерца в переговорах во Флориде, которые запланированы на этот уик-энд, и в каком формате. Источники DPA сообщили, что отдельной встречи с российской стороной не планируется.

Зауттер сыграл ключевую роль в подготовке и формировании переговоров между европейцами, США и Украиной в Берлине в минувшее воскресенье и понедельник.

Там был доработан 20-пунктный план США, цель которого – достичь мирного урегулирования между Россией и Украиной после почти четырех лет войны. В частности, был достигнут прогресс в вопросе гарантий безопасности в случае прекращения огня, но не было никаких сдвигов в отношении возможных территориальных уступок Украины в пользу России.

В Майами представители правительства США и Кремля встретятся для дальнейших переговоров по плану. Ожидаются также дальнейшие встречи США с Украиной.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что, по его мнению, переговоры о прекращении войны в Украине "приближаются к результату".