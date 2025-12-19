Зеленський почав зустріч із Туском у межах візиту до Польщі

Після обіду пʼятниці розпочалася зустріч польського прем'єр-міністра Дональда Туска з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з офіційним візитом у Варшаві.

Як пише "Європейська правда", це випливає з допису канцелярії польського премʼєра на X.

У короткому дописі вказано, що Зеленський і Туск проводять переговори в будівлі канцелярії глави уряду Польщі.

фото канцелярії прем'єр-міністра польщі

Перед тим пресслужба Туска опублікувала відео зустрічі з українським президентом.

Перед тим Зеленський провів першу двосторонню зустріч з новим президентом Польщі Каролем Навроцьким, який заявив, що візит українського колеги став гарною новиною для Варшави і Києва і поганою – для Москви.

Навроцький також заявив, що питання національної пам’яті були одними із ключових під час переговорів президентів України та Польщі у Варшаві, і Польща сподівається, що вони будуть швидко вирішені.

Зеленський заявив, що без незалежної України Москва прийде за Польщею.