Зеленский начал встречу с Туском в рамках визита в Польшу

После обеда пятницы началась встреча польского премьер-министра Дональда Туска с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с официальным визитом в Варшаве.

Как пишет "Европейская правда", это следует из сообщения канцелярии польского премьера на X.

В коротком посте указано, что Зеленский и Туск проводят переговоры в здании канцелярии главы правительства Польши.

фото канцелярии премьер-министра Польши

Перед тем пресс-служба Туска опубликовала видео встречи с украинским президентом.

Перед тем Зеленский провел первую двустороннюю встречу с новым президентом Польши Каролем Навроцким, который заявил, что визит украинского коллеги стал хорошей новостью для Варшавы и Киева и плохой – для Москвы.

Навроцкий также заявил, что вопросы национальной памяти были одними из ключевых во время переговоров президентов Украины и Польши в Варшаве, и Польша надеется, что они будут быстро решены.

Зеленский заявил, что без независимой Украины Москва придет за Польшей.