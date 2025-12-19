ЗМІ: Віткофф і Умєров у пʼятницю зустрінуться з радниками з нацбезпеки Європи

У Маямі у пʼятницю має відбутись зустріч спецпредставника президента США Стівена Віткоффа й глави української переговорної делегації Рустема Умєрова з європейськими представниками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на X написав журналіст порталу Axios Барак Равід із посиланням на два джерела.

За інформацією журналіста, Віткофф і Умєров зустрінуться з радниками з питань національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії, які у пʼятницю прибудуть до Маямі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що німецький канцлер Фрідріх Мерц відправляє свого радника Гюнтера Зауттера до Флориди.

Також, повідомляє журналіст Axios, у зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Туреччини та прем'єр-міністр Катару – вони раніше брали участь у мирних переговорах.

Інших деталей зустрічі не наводиться.

Повідомляли, що представник очільника Кремля Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що, на його думку, переговори щодо припинення війни в Україні "наближаються до результату".