СМИ: Уиткофф и Умеров в пятницу встретятся с советниками по нацбезопасности Европы

В Майами в пятницу должна состояться встреча спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и главы украинской переговорной делегации Рустема Умерова с европейскими представителями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на X написал журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на два источника.

По информации журналиста, Уиткофф и Умеров встретятся с советниками по вопросам национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании, которые в пятницу прибудут в Майами.

Ранее СМИ сообщали, что немецкий канцлер Фридрих Мерц отправляет своего советника Гюнтера Зауттера во Флориду.

Также, сообщает журналист Axios, во встрече примут участие министр иностранных дел Турции и премьер-министр Катара – они ранее участвовали в мирных переговорах.

Других деталей встречи не приводится.

Сообщалось, что представитель главы Кремля Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по "мирному плану" США.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что, по его мнению, переговоры о прекращении войны в Украине "приближаются к результату".