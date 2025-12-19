Умеров объявил о старте нового раунда консультаций с представителями США и партнерами

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что 19 декабря они с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андреем Гнатовым начинают очередной раунд консультаций с американской стороной.

Об этом Умеров написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Секретарь СНБО рассказал, что по приглашению американской стороны к этому формату также присоединились европейские партнеры.

"Мы благодарны Соединенным Штатам за координацию, которая позволяет нам сохранять общее видение и скоординировано двигаться вперед. Мы стремимся к конструктивному процессу. Мы уже провели предварительные консультации с нашими европейскими коллегами и готовимся к дальнейшим обсуждениям с американской стороной", – отметил он.

Умеров добавил, что после консультаций будет отчитываться президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы действуем четко в соответствии с определенными президентом приоритетами: безопасность Украины должна быть гарантирована надежно и на долгосрочную перспективу", – резюмировал он.

Сообщалось, что представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по "мирному плану" США.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что, по его мнению, переговоры о прекращении войны в Украине "приближаются к результату".