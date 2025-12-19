Суд у Франції відмовився призупинити роботу платформи Shein

Суд у Парижі у пʼятницю відхилив прохання уряду про призупинення роботи маркетплейсу Shein у Франції через скарги на незаконні товари.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Французький уряд вимагав заблокувати сайт азійської компанії Shein на три місяці після того, як на платформі були виявлені зброя, заборонені ліки та дитячі секс-ляльки.

Влада вимагала, щоб робота платформи була відновлена лише за умови застосування суворих нових заходів для запобігання повторенню правопорушень.

Суд Парижа визнав "серйозну шкоду громадському порядку" через незаконні товари на Shein, але встановив, що їхній продаж був спорадичним", і зазначив, що платформа видалила ці товари.

Тим не менш, суд видав Shein припис із зобовʼязанням не відновлювати продаж "сексуальних товарів, які можуть становити порнографічний контент, без впровадження заходів перевірки віку".

Нагадаємо, нещодавно у Франції спалахнув скандал довкола платформи Shein та почалися розслідування – після того, як у каталозі помітили секс-ляльок дитячої зовнішності. Це, втім, не завадило відкриттю у Парижі першого фізичного магазину Shein.

У листопаді у ЄС попередньо домовилися змінити політику щодо дешевих посилок з торгових онлайн-платформ та стягувати мита навіть з найдешевших пакунків, тоді як наразі "порогом" є вартість 150 євро.