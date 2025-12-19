Суд во Франции отказался приостановить работу платформы Shein

Суд в Париже в пятницу отклонил просьбу правительства о приостановлении работы маркетплейса Shein во Франции из-за жалоб на незаконные товары.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Французское правительство требовало заблокировать сайт азиатской компании Shein на три месяца после того, как на платформе были обнаружены оружие, запрещенные лекарства и детские секс-куклы.

Власти требовали, чтобы работа платформы была восстановлена только при условии применения строгих новых мер для предотвращения повторения правонарушений.

Суд Парижа признал "серьезный ущерб общественному порядку" из-за незаконных товаров на Shein, но установил, что их продажа была "спорадической", и отметил, что платформа удалила эти товары.

Тем не менее, суд выдал Shein предписание с обязательством не возобновлять продажу "сексуальных товаров, которые могут представлять порнографический контент, без внедрения мер проверки возраста".

Напомним, недавно во Франции вспыхнул скандал вокруг платформы Shein и начались расследования – после того, как в каталоге заметили секс-кукол детской внешности. Это, впрочем, не помешало открытию в Париже первого физического магазина Shein.

В ноябре в ЕС предварительно договорились изменить политику в отношении дешевых посылок с торговых онлайн-платформ и взимать пошлины даже с самых дешевых пакетов, тогда как сейчас "порогом" является стоимость 150 евро.