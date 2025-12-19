Зеленський: Росія хотіла зірвати рішення в ЄС щодо фінансування України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія робила все, щоб зірвати ухвалення рішення лідерами ЄС щодо фінансування України, але їй це не вдалося.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на зустрічі з польським прем’єром Дональдом Туском, його цитує "Укрінформ".

За словами Зеленського, у позитивному рішенні ЄС щодо надання Україні 90 млрд євро кредиту на найближчі два роки є велика заслуга і Польщі.

"Рішення, яке прийняли європейські лідери, зараз найважливіше. Звичайно, Росія дуже хотіла зірвати, скасувати, відкласти цю зустріч. Європа продемонструвала лідерство в цьому питанні, що надзвичайно важливо, зайнявши тверду та рішучу позицію. Дякую, що підтримували і підтримуєте нас", – підкреслив Зеленський, звертаючись до Туска.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав перемогою України рішення ЄС про надання 90 млрд євро позики.

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Водночас на тлі надання позики Європейський Союз нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією.

