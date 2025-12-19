Зеленский: Россия хотела сорвать решение в ЕС по финансированию Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия делала все, чтобы сорвать принятие решения лидерами ЕС по финансированию Украины, но ей это не удалось.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на встрече с польским премьером Дональдом Туском, его цитирует"Укринформ".

По словам Зеленского, в положительном решении ЕС о предоставлении Украине 90 млрд евро кредита на ближайшие два года есть большая заслуга и Польши.

"Решение, которое приняли европейские лидеры, сейчас самое важное. Конечно, Россия очень хотела сорвать, отменить, отложить эту встречу. Европа продемонстрировала лидерство в этом вопросе, что чрезвычайно важно, заняв твердую и решительную позицию. Спасибо, что поддерживали и поддерживаете нас", – подчеркнул Зеленский, обращаясь к Туску.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал победой Украины решение ЕС о предоставлении 90 млрд евро займа.

Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

В то же время на фоне предоставления займа Европейский Союз напомнил Украине о важности дальнейшей борьбы с коррупцией.

