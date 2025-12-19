У Німеччині заборонять неповнолітнім купувати звеселяючий газ

Депутати німецького Бундестагу ухвалили закон, який забороняє особам молодше 18 років купувати закис азоту, також відомий як звеселяючий газ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Використання цього газу як наркотику на вечірках стало популярним в останні роки.

При цьому його вживання пов'язане з високим ризиком для здоров'я, особливо для неповнолітніх.

Продаж газу через Інтернет або автомати буде повністю заборонений.

Нові правила також будуть застосовуватися до хімічних речовин гамма-бутиролактону (GBL) і 1,4-бутандиолу (BDO), які, як відомо, використовуються як наркотичні краплі.

Новий набір правил, ймовірно, почне застосовуватися з квітня 2026 року.

У жовтні уряд Німеччини ухвалив плани щодо обмеження онлайн-продажу канабісу, щоб боротися зі зростанням імпорту цього наркотику після легалізації його рекреаційного використання минулого року.

Часткова легалізація, ухвалена попереднім урядом, залишається предметом політичних суперечок. Чинний уряд, очолюваний консерваторами, погодився провести оцінку наслідків цих змін.

При цьому влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу.

Окремо набув чинності закон, який встановлює покарання за керування транспортним засобом після куріння канабісу.