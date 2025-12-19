В Германии запретят несовершеннолетним покупать веселящий газ

Депутаты немецкого Бундестага приняли закон, который запрещает лицам моложе 18 лет покупать закись азота, также известную как веселящий газ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Использование этого газа в качестве наркотика на вечеринках стало популярным в последние годы.

При этом его употребление связано с высоким риском для здоровья, особенно для несовершеннолетних.

Продажа газа через Интернет или автоматы будет полностью запрещена.

Новые правила также будут применяться к химическим веществам гамма-бутиролактону (GBL) и 1,4-бутандиолу (BDO), которые, как известно, используются в качестве наркотических капель.

Новый набор правил, вероятно, начнет применяться с апреля 2026 года.

В октябре правительство Германии одобрило планы по ограничению онлайн-продаж каннабиса, чтобы бороться с ростом импорта этого наркотика после легализации его рекреационного использования в прошлом году.

Частичная легализация, одобренная предыдущим правительством, остается предметом политических споров. Действующее правительство, возглавляемое консерваторами, согласилось провести оценку последствий этих изменений.

При этом власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса.

Отдельно вступил в силу закон, устанавливающий наказание за управление транспортным средством после курения каннабиса.