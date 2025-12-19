У Польщі кажуть про "позитивні наміри" щодо передачі Україні МіГ-29

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що уряд має позитивний намір щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29.

Заяву польського міністра наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив очільник польського оборонного відомства, натомість Варшава очікує отримання доступу до ракетних або дронових технологій.

Він підкреслив, що "повинна бути також позитивна реакція української сторони".

У контексті ситуації з винищувачами Косіняк-Камиш зауважив, що термін їхньої експлуатації добігає кінця.

"Краще, щоб вони потрапили до України і в перспективі продовжували служити безпеці Польщі, ніж щоб їх переробили на леза для бритв. Я думаю, що більшість поділяє цю думку", – сказав він.

Міністр додав, що позитивного рішення уряду з цього приводу ще немає.

"Наміри позитивні, але має бути також позитивна реакція української сторони", – зазначив він.

Нагадаємо, польський президент Кароль Навроцький під час пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві не відкинув можливості "вирішення питання" щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29.