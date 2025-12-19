В Польше говорят о "позитивных намерениях" по передаче Украине МиГ-29

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что правительство имеет позитивное намерение по передаче Украине истребителей МиГ-29.

Заявление польского министра приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава польского оборонного ведомства, взамен Варшава ожидает получения доступа к ракетным или дронным технологиям.

Он подчеркнул, что "должна быть также позитивная реакция украинской стороны".

В контексте ситуации с истребителями Косиняк-Камыш отметил, что срок их эксплуатации подходит к концу.

"Лучше, чтобы они попали в Украину и в перспективе продолжали служить безопасности Польши, чем чтобы их переделали в лезвия для бритв. Я думаю, что большинство разделяет это мнение", – сказал он.

Министр добавил, что положительного решения правительства по этому поводу еще нет.

"Намерения положительные, но должна быть также положительная реакция украинской стороны", – отметил он.

Напомним, польский президент Кароль Навроцкий во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве не исключил возможности "решения вопроса" о передаче Украине истребителей МиГ-29.