Навроцький не відкидає вирішення питання щодо передачі Україні МіГ-29

Президент Польщі Кароль Навроцький не відкидає можливості "вирішення питання" щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29.

Про це він сказав під час пресконференції із президентом Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

Навроцький вважає, що обмін винищувачів МіГ-29 на антидронові системи не суперечить політиці Польщі.

"Отже, після вирішення питань формальних, думаю, що це питання буде вирішене", – зазначив він.

Зеленський, своєю чергою, пояснив, для чого Україні винищувачі радянського зразка.

"Коли у вас є війна щоденна, кожен пілот – це великий дефіцит. І навчання і тренування пілота – це роки. І питання не в тому, що у нас немає F-16 – ви забираєте з поля бою досвідченого пілота і відправляєте його за кордон, витрачаєте рік, десь вісім місяців, десь півтора року для того, щоби цей пілот повернувся на F-16", – пояснив він.

За його словами, різниця між F-16 і МіГ-29 для України тільки в тому, "щоб не втрачати нашого пілота".

"На МіГ навчатись не потрібно, бо наші люди навчені. В чому і був запит. Питання не в дефіциті літаків, питання в дефіциті пілотів", – додав український президент.

Повідомляли, що Польща обговорює з Україною передачу винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до деяких ракетних та безпілотних технологій.

Після цього голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що президент Кароль Навроцький не був поінформований про ці наміри, що, за його словами, може свідчити про "злу волю і спробу вкотре відрізати президента від інформації, важливої з точки зору польської держави".

Згодом Навроцький підтвердив, що не був поінформований про наміри щодо передачі винищувачів МіГ-29 Україні.

У польському уряді наполягають, що президент Кароль Навроцький не міг не знати про наміри щодо передачі винищувачів МіГ-29 Україні попри заяви глави держави та його підлеглого.