Туск: рішення ЄС про фінансування України значно зміцнює її переговорну позицію

Ухвалення Євросоюзом рішення про фінансування Україні посилить її позицію у переговорах з Росією.

Про це заявив польський прем’єр Дональд Туск, якого цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника уряду Польщі, з Європою Україна має "сильніші карти на руках".

"Агресор має заплатити за все, за всі втрати та руйнування. Саме тому, як ви знаєте, ми на тривалий час заморозили російські активи. Я переконаний, що ваша позиція щодо Росії зараз значно покращилася. У вас є сильна перевага", – зазначив Туск.

Звертаючись до президента України Володимира Зеленського, польський прем’єр зауважив, що знає про те, що той не грає у карти, "але з Європою, без сумніву, він має значно сильніші карти".

Він додав, що на переговорах у Брюсселі результат міг бути кращим, але він задоволений, що "принаймні вдалося реалізувати те, що було обіцяно".

Туск підкреслив, що для нього абсолютно очевидно, що "українська боротьба – це спільна боротьба за Європу, Польщу, Україну".

Раніше президент Володимир Зеленський назвав перемогою України рішення ЄС про надання 90 млрд євро позики.

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Водночас на тлі надання позики Європейський Союз нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією.

