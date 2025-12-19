Туск: решение ЕС о финансировании Украины значительно укрепляет ее переговорную позицию

Принятие Евросоюзом решения о финансировании Украины усилит ее позицию в переговорах с Россией.

Об этом заявил польский премьер Дональд Туск, которого цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

По словам главы правительства Польши, с Европой Украина имеет "более сильные карты на руках".

"Агрессор должен заплатить за все, за все потери и разрушения. Именно поэтому, как вы знаете, мы на длительное время заморозили российские активы. Я убежден, что ваша позиция в отношении России сейчас значительно улучшилась. У вас есть сильное преимущество", – отметил Туск.

Обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, польский премьер отметил, что знает о том, что тот не играет в карты, "но с Европой, без сомнения, у него значительно более сильные карты".

Он добавил, что на переговорах в Брюсселе результат мог быть лучше, но он доволен, что "по крайней мере удалось реализовать то, что было обещано".

Туск подчеркнул, что для него абсолютно очевидно, что "украинская борьба – это общая борьба за Европу, Польшу, Украину".

Ранее президент Владимир Зеленский назвал победой Украины решение ЕС о предоставлении 90 млрд евро займа.

Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

В то же время на фоне предоставления займа Европейский Союз напомнил Украине о важности дальнейшей борьбы с коррупцией.

