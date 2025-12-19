В уряді кажуть, що завершили роботу для відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС

Уряд України цього тижня схвалив дві переговорні позиції з Європейським Союзом, що означає завершення підготовки до відкриття всіх переговорних кластерів про вступ.

Як пише "Європейська правда", про це у пʼятницю повідомив Офіс віцепремʼєра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Там повідомили, що Кабінет міністрів схвалив дві переговорні позиції України за кластером 4 "Зелений порядок денний та стале з’єднання" та кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

Кластер 4 охоплює такі напрями законодавства, як транспорт, енергетика, транс’європейські мережі, довкілля та зміни клімату.

Кластер 5 охоплює такі сфери, як сільське господарство та розвиток сільських територій, продовольча безпека, ветеринарна та фітосанітарна політика, рибальство та водний промисел, регіональна політика та координація структурних інструментів, фінансові та бюджетні положення.

Переговорні позиції України є ключовими документами, що необхідні для відкриття перемовин за відповідними кластерами, на їхній підставі буде оцінюватися прогрес України у виконанні критеріїв членства.

Це "означає завершення Україною всіх процедур для відкриття шести переговорних кластерів", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня Україні у Львові передали так звану переговорну позицію ЄС за трьома кластерами, що стане основою для подальшої технічної роботи.

Україна та ЄС після відкриття технічних переговорів узгодили пріоритетний план реформ з 10 пунктів, куди увійшли положення щодо антикорупції та верховенства права.

