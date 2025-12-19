В правительстве заявляют, что завершили работу по открытию всех переговорных кластеров с ЕС

Правительство Украины на этой неделе одобрило две переговорные позиции с Европейским Союзом, что означает завершение подготовки к открытию всех переговорных кластеров о вступлении.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщил Офис вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Там сообщили, что Кабинет министров одобрил две переговорные позиции Украины по кластеру 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение" и кластеру 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

Кластер 4 охватывает такие направления законодательства, как транспорт, энергетика, трансъевропейские сети, окружающая среда и изменение климата.

Кластер 5 охватывает такие сферы, как сельское хозяйство и развитие сельских территорий, продовольственная безопасность, ветеринарная и фитосанитарная политика, рыболовство и водный промысел, региональная политика и координация структурных инструментов, финансовые и бюджетные положения.

Переговорные позиции Украины являются ключевыми документами, необходимыми для открытия переговоров по соответствующим кластерам, на их основании будет оцениваться прогресс Украины в выполнении критериев членства.

Это "означает завершение Украиной всех процедур для открытия шести переговорных кластеров", говорится в сообщении.

Напомним, 11 декабря Украине во Львове передали так называемую переговорную позицию ЕС по трем кластерам, которая станет основой для дальнейшей технической работы.

Украина и ЕС после открытия технических переговоров согласовали приоритетный план реформ из 10 пунктов, куда вошли положения по антикоррупции и верховенству права.

