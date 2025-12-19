ЗМІ: позика Україні обійдеться ЄС у додаткові 3 млрд євро щорічно

Платники податків ЄС будуть змушені щорічно сплачувати 3 млрд євро у вигляді витрат на позики в межах плану збільшення спільного боргу для фінансування оборони України проти Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на високопосадовців Європейської комісії.

За даними джерел Politico, очікується, що ЄС буде сплачувати 3 млрд євро щорічно у вигляді відсотків за позикою для України, починаючи з 2028 року, протягом семирічного бюджету.

Джерела уточнили, що сплата відсотків почнеться у 2027 році, але того року вона становитиме лише 1 млрд євро.

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Водночас на тлі надання позики Європейський Союз нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією.

Читайте також: Ніч, дорожча за 90 мільярдів. Як ЄС уникнув катастрофи та врятував стабільність України.