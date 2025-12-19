СМИ: кредит Украине обойдется ЕС в дополнительные 3 млрд евро ежегодно

Налогоплательщики ЕС будут вынуждены ежегодно выплачивать 3 млрд евро в виде расходов на займы в рамках плана увеличения общего долга для финансирования обороны Украины против России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников Европейской комиссии.

По данным источников Politico, ожидается, что ЕС будет платить 3 млрд евро ежегодно в виде процентов по займу для Украины, начиная с 2028 года, в течение семилетнего бюджета.

Источники уточнили, что выплата процентов начнется в 2027 году, но в том году она составит только 1 млрд евро.

Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

В то же время на фоне предоставления кредита Европейский Союз напомнил Украине о важности дальнейшей борьбы с коррупцией.

Читайте также: Ночь, дороже 90 миллиардов. Как ЕС избежал катастрофы и спас стабильность Украины.