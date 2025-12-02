У Швеції висунули звинувачення двом полякам, які хотіли "прикольні фото" біля АЕС

Двоє громадян Польщі були звинувачені шведською прокуратурою в незаконному фотографуванні атомної електростанції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Шведська прокуратура звинуватила двох поляків в незаконному фотографуванні атомної електростанції в Оскарсхамні на південному сході Швеції.

Дата судового засідання ще не призначена. Польським громадянам загрожують штрафи в розмірі від 6,4 тис. до 10,8 тис. крон (приблизно від 580 до 980 євро).

Прокурор Магнус Аргус визнав, що немає достатніх доказів, щоб звинуватити чоловіків у шпигунстві. Спочатку про це свідчили нетипові предмети, знайдені в їхньому автомобілі: лічильник Гейгера, польське поліцейське посвідчення, гумові рукавички, костюм, запакований у сумку, а також військова шапка з російською п'ятикутною зіркою.

Чоловіки заявили, що перебували у Швеції на відпочинку і хотіли зробити собі "прикольні фотографії", представилися як батько і син, а старший з них стверджував, що є колишнім начальником поліції. Прокурор Аргус, однак, в інтерв'ю місцевій станції Шведського радіо P4 з Кальмара визнав, що достовірність цієї інформації та автентичність військового кашкета не перевірялися.

Затримання поляків відбулося 20 березня, а наступного дня їх було звільнено з-під варти. Доказом незаконного фотографування об'єкта, що охороняється, є фотографії, зроблені телефоном, який було конфісковано.

За словами репортера Шведського радіо Клаеса Аронссона, який займається питаннями безпеки, іноземні розвідки можуть багато чого навчитися і зробити висновки з таких інцидентів. "Наприклад, як поводиться охорона об'єкта і як проходить арешт", – зазначив він.

Нагадаємо, у вересні дрон, пілотований 21-річним українцем, пролетів над урядовими будівлями та президентською резиденцією у Варшаві. Безпілотник нейтралізувала поліція невдовзі після того, як його помітили. Спершу повідомили про затримання двох громадян Білорусі, згодом уточнили, що вони громадяни України та Білорусі.