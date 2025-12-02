Укр Рус Eng

У Швеції висунули звинувачення двом полякам, які хотіли "прикольні фото" біля АЕС

Новини — Вівторок, 2 грудня 2025, 08:22 — Іванна Костіна

Двоє громадян Польщі були звинувачені шведською прокуратурою в незаконному фотографуванні атомної електростанції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Шведська прокуратура звинуватила двох поляків в незаконному фотографуванні атомної електростанції в Оскарсхамні на південному сході Швеції.

Дата судового засідання ще не призначена. Польським громадянам загрожують штрафи в розмірі від 6,4 тис. до 10,8 тис. крон (приблизно від 580 до 980 євро).

Прокурор Магнус Аргус визнав, що немає достатніх доказів, щоб звинуватити чоловіків у шпигунстві. Спочатку про це свідчили нетипові предмети, знайдені в їхньому автомобілі: лічильник Гейгера, польське поліцейське посвідчення, гумові рукавички, костюм, запакований у сумку, а також військова шапка з російською п'ятикутною зіркою.

Чоловіки заявили, що перебували у Швеції на відпочинку і хотіли зробити собі "прикольні фотографії", представилися як батько і син, а старший з них стверджував, що є колишнім начальником поліції. Прокурор Аргус, однак, в інтерв'ю місцевій станції Шведського радіо P4 з Кальмара визнав, що достовірність цієї інформації та автентичність військового кашкета не перевірялися.

Затримання поляків відбулося 20 березня, а наступного дня їх було звільнено з-під варти. Доказом незаконного фотографування об'єкта, що охороняється, є фотографії, зроблені телефоном, який було конфісковано.

За словами репортера Шведського радіо Клаеса Аронссона, який займається питаннями безпеки, іноземні розвідки можуть багато чого навчитися і зробити висновки з таких інцидентів. "Наприклад, як поводиться охорона об'єкта і як проходить арешт", – зазначив він.

Нагадаємо, у вересні дрон, пілотований 21-річним українцем, пролетів над урядовими будівлями та президентською резиденцією у Варшаві. Безпілотник нейтралізувала поліція невдовзі після того, як його помітили. Спершу повідомили про затримання двох громадян Білорусі, згодом уточнили, що вони громадяни України та Білорусі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швеція
Реклама: