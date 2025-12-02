В Швеции выдвинули обвинения двум полякам, которые хотели "прикольные фото" возле АЭС

Двое граждан Польши были обвинены шведской прокуратурой в незаконном фотографировании атомной электростанции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Шведская прокуратура обвинила двух поляков в незаконном фотографировании атомной электростанции в Оскарсхамне на юго-востоке Швеции.

Дата судебного заседания еще не назначена. Польским гражданам грозят штрафы в размере от 6,4 тыс. до 10,8 тыс. крон (примерно от 580 до 980 евро).

Прокурор Магнус Аргус признал, что нет достаточных доказательств, чтобы обвинить мужчин в шпионаже. Сначала об этом свидетельствовали нетипичные предметы, найденные в их автомобиле: счетчик Гейгера, польское полицейское удостоверение, резиновые перчатки, костюм, упакованный в сумку, а также военная шапка с российской пятиконечной звездой.

Мужчины заявили, что находились в Швеции на отдыхе и хотели сделать себе "прикольные фотографии", представились как отец и сын, а старший из них утверждал, что является бывшим начальником полиции. Прокурор Аргус, однако, в интервью местной станции Шведского радио P4 из Кальмара признал, что достоверность этой информации и подлинность военной фуражки не проверялись.

Задержание поляков состоялось 20 марта, а на следующий день они были освобождены из-под стражи. Доказательством незаконного фотографирования охраняемого объекта являются фотографии, сделанные телефоном, который был конфискован.

По словам репортера Шведского радио Клаэса Аронссона, который занимается вопросами безопасности, иностранные разведки могут многому научиться и сделать выводы из таких инцидентов. "Например, как ведет себя охрана объекта и как проходит арест", – отметил он.

Напомним, в сентябре дрон, пилотируемый 21-летним украинцем, пролетел над правительственными зданиями и президентской резиденцией в Варшаве. Беспилотник нейтрализовала полиция вскоре после того, как его заметили. Сначала сообщили о задержании двух граждан Беларуси, впоследствии уточнили, что они граждане Украины и Беларуси.