Зеленский начал визит в Ирландию

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вечером 1 декабря прибыли в Ирландию.

Об этом сообщает ирландский вещатель RTE, пишет "Европейская правда".

Зеленские приземлились в аэропорту Дублина около 23 часов, их встретили там премьер Ирландии Михол Мартин и представитель МИД Томас Бирн.

Honoured to welcome President @ZelenskyyUa and First Lady @ZelenskaUA to Ireland. Our support for the people of Ukraine as they defend their freedom and democracy remains unwavering. 🇮🇪🇺🇦 pic.twitter.com/9KCxuzzZpQ – Micheál Martin (@MichealMartinTD) December 1, 2025

"Наша поддержка народу Украины, который защищает свою свободу и демократию, остается непоколебимой", – написал Михол Мартин.

Как уже сообщалось, в программе визита 2 декабря – встреча Зеленского с Мартином, общение с новоизбранной президентом Катрин Конноли и обращение к парламенту.

Это первый официальный визит Зеленского в Ирландию, однако он уже бывал там с рабочими визитами.

Зеленский прибыл в Ирландию из Парижа, где накануне провел двустороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

