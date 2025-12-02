Укр Рус Eng

Зеленский начал визит в Ирландию

Новости — Вторник, 2 декабря 2025, 08:43 — Мария Емец

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вечером 1 декабря прибыли в Ирландию.

Об этом сообщает ирландский вещатель RTE, пишет "Европейская правда".

Зеленские приземлились в аэропорту Дублина около 23 часов, их встретили там премьер Ирландии Михол Мартин и представитель МИД Томас Бирн.

"Наша поддержка народу Украины, который защищает свою свободу и демократию, остается непоколебимой", – написал Михол Мартин.

Как уже сообщалось, в программе визита 2 декабря – встреча Зеленского с Мартином, общение с новоизбранной президентом Катрин Конноли и обращение к парламенту.

Это первый официальный визит Зеленского в Ирландию, однако он уже бывал там с рабочими визитами.

Зеленский прибыл в Ирландию из Парижа, где накануне провел двустороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Читайте также: Ирландия выбирает пацифизм: чем грозит Украине левая президент в Дублине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ирландия Зеленский
Реклама: