З "АдН" хочуть вигнати нового політика, що виявився схожим на Гітлера

З ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" хочуть виключити нового члена Александра Ейхвальда, який несподівано виявився схожим на Адольфа Гітлера.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Ейхвальд, що входить до місцевого осередку партії у Грефорді і досі був дуже маловідомим, привернув до себе увагу після промови на молодіжному з’їзді "АдН" цими вихідними.

Ейхвальд подав кандидатуру на членство у правлінні нової молодіжної організації "АдН" під назвою "Покоління Німеччини" в Гіссені. Після промови, де він презентував себе, заговорили про його схожість з Адольфом Гітлером через жестикуляцію і гучне "р". Пролунали навіть припущення, що він подав кандидатуру задля жарту, щоб влаштувати такий перформенс.

Der Kreisverband von AfD-Mitglied Alexander Eichwald, für den er im Stadtrat von Herford sitzt, distanziert sich von der Form der Rede. Nicht vom Inhalt. #Gießen pic.twitter.com/YGxHEwbJbR pic.twitter.com/UEGLbldBV3 – Klaus (@ClausTahler) December 1, 2025

Депутат партії Максиміліан Кнеллер заявив, що Ейхвальд є членом політсили буквально кілька тижнів і його "ніхто не знав", а тепер його вочевидь виженуть.

"Ті, хто знав його раніше, кажуть, що він ніколи не акцентував "р", – каже Кнеллер.

В осередку "АдН" у Грефорді заявили, що вимагають від Ейхвальда негайно піти з лав партії. Його голова Александер Партек каже, що у співбесіді з Ейхвальдом не помітив нічого дивного, у тому числі цієї характерної вимови "р", проте на сцені він поводився геть інакше.

"Нацистській риториці і висловам немає місця в "АдН", – наголосив він.

Сам Ейхвальд пояснює свою вимову тим, що є російським німцем.

Нагадаємо, "Альтернатива для Німеччини" створює нову молодіжну організацію під назвою "Покоління Німеччини".

Попереднє молодіжне крило "АдН" розпустили рішенням партійної конференції навесні 2025 року – після того, як федеральна розвідка BfV внесла його до списку екстремістів.

Дводенний з’їзд організації у німецькому місті Гіссен супроводжувався протестами.

Як відомо, Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.