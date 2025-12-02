Президенту Португалії провели термінову операцію на черевній порожнині

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза був госпіталізований у понеділок після обіду до університетської лікарні Сан-Жуан у Порту, де йому зробили термінову операцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euronews.

Госпіталізація відбулася після того, як президент Португалії "відчув себе зле після розладу шлунка". Ця ситуація була зафіксована, коли Марселу Ребелу де Соуза "повертався з Амаранте, з похорону інженера Антоніо Мота", який помер у неділю.

Після появи перших симптомів "лікарі Адміністрації Президента Республіки зрозуміли, що перед поверненням до Лісабона" главі держави було б розумніше пройти "медичне обстеження". Потім його госпіталізували до вищезгаданого медичного закладу, де Марсело Ребело де Соуза в результаті переніс операцію на черевній порожнині.

У заявах, трансльованих CNN Portugal, голова ради директорів лікарні Марія Жоау Баптиста зазначила, що "операція пройшла добре" і була "абсолютно своєчасною", додавши, що "ускладнень не було".

Вона також зазначила, що для глави держави "було важливо" невідкладно пройти операцію, оскільки могли виникнути "деякі ускладнення, які можуть трапитися, коли [...] стиснуті грижі не лікуються вчасно". Іншими словами, "якщо кров перестає циркулювати, тканина відмирає і може знадобитися видалення частини кишечника".

Елізабет Барбоза, клінічний директор і лікар, яка проводила операцію, сказала, що Марселу Ребелу де Соуза тепер повинен відпочивати і що подальших ускладнень не очікується. Вона уточнила, що повне одужання має зайняти два тижні.

До цього в адміністрації президента вже повідомили в понеділок ввечері, що Марселу Ребелу де Соуза після операції вже "прокинувся і перебуває в гарному настрої".

На запитання журналістів глава адміністрації Фернанду Фрутуозо де Мело повідомив, що графік президента на найближчі дні скасовано, принаймні до середи.

У понеділок вранці президент також головував на урочистостях з нагоди 1 грудня, які відбулися на площі Рестаурадорес у Лісабоні, щоб відзначити відновлення незалежності в 1640 році.

Раніше цього року прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович був госпіталізований через проблеми із серцем.

А у листопаді минулого року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переніс операцію.