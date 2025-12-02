Президенту Португалии провели срочную операцию на брюшной полости

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза был госпитализирован в понедельник после обеда в университетскую больницу Сан-Жуан в Порту, где ему сделали срочную операцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

Госпитализация произошла после того, как президент Португалии "почувствовал себя плохо после расстройства желудка". Эта ситуация была зафиксирована, когда Марселу Ребелу де Соуза "возвращался из Амаранте, с похорон инженера Антонио Мота", который умер в воскресенье.

После появления первых симптомов "врачи Администрации Президента Республики поняли, что перед возвращением в Лиссабон" главе государства было бы разумнее пройти "медицинское обследование". Затем его госпитализировали в вышеупомянутое медицинское учреждение, где Марсело Ребело де Соуза в итоге перенес операцию на брюшной полости.

В заявлениях, транслируемых CNN Portugal, председатель совета директоров больницы Мария Жоау Баптиста отметила, что "операция прошла хорошо" и была "абсолютно своевременной", добавив, что "осложнений не было".

Она также отметила, что для главы государства "было важно" безотлагательно пройти операцию, поскольку могли возникнуть "некоторые осложнения, которые могут случиться, когда [...] сжатые грыжи не лечатся вовремя". Другими словами, "если кровь перестает циркулировать, ткань отмирает и может потребоваться удаление части кишечника".

Элизабет Барбоза, клинический директор и врач, проводившая операцию, сказала, что Марселу Ребелу де Соуза теперь должен отдыхать и что дальнейших осложнений не ожидается. Она уточнила, что полное выздоровление должно занять две недели.

До этого в администрации президента уже сообщили в понедельник вечером, что Марселу Ребелу де Соуза после операции уже "проснулся и находится в хорошем настроении".

На вопрос журналистов глава администрации Фернанду Фрутуозо де Мело сообщил, что график президента на ближайшие дни отменен, по крайней мере до среды.

В понедельник утром президент также председательствовал на торжествах по случаю 1 декабря, которые состоялись на площади Рестаурадорес в Лиссабоне, чтобы отметить восстановление независимости в 1640 году.

Ранее в этом году премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

А в ноябре прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск перенес операцию.