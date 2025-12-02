Посол при НАТО рассказала о переговорах с США по суверенитету и членству в Альянсе

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук объяснила, что в рамках "мирного процесса" с американцами есть согласие о безусловности суверенитета Украины, но продолжаются дискуссии о том, что это означает для членства в НАТО.

Об этом она рассказала в комментарии журналистам накануне министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Гетьманчук обратила внимание на то, что в отличие от украинцев, для которых термины "территориальная целостность" и "суверенитет" жестко связаны – американцы не чувствуют такой связи и считают, что для этих вещей может действовать отличная политика.

"У нас есть один из больших общих знаменателей с американской стороной в рамках переговорного процесса, что обязательно должен быть сохранен суверенитет Украины", – подчеркнула она.

"Да, есть момент, что мы не видим в риторике администрации Трампа заявлений о сохранении территориальной целостности. Но мы видим с американской стороны упор на суверенитет. Это подчеркивают все без исключения представители администрации", – пояснила Гетьманчук.

В связи с этим, по словам дипломата, сейчас идет дискуссия между Украиной и США о том, как именно совместить поддержку суверенитета с их стороны со стремлением Украины вступить в НАТО. "В этом плане для нас очень важно, чтобы завтра (на министерской встрече 3 декабря. – ЕП) тоже прозвучали заявления о том, что право Украины выбирать свое будущее и выбирать альянсы, к которым присоединяться, является интегральной составляющей суверенитета".

"Даже если некоторые наши партнеры не согласны, что членство в НАТО на сегодня и в ближайшем будущем является наиболее эффективной гарантией безопасности – но сохранение перспективы членства в НАТО является гарантией нашего суверенитета. Потому что Украина не может быть суверенной, не имея права выбирать свое будущее, выбирать альянсы и организации, к которым она стремится присоединиться", – подчеркнула посол Украины при Альянсе.

Напомним, 3 декабря в Брюсселе должна состояться встреча министров иностранных дел государств-членов Альянса, в которой должен принять участие также украинский министр Андрей Сибига.

О переговорах об условиях вероятного мира и формулировок относительно НАТО "ЕП" рассказывала в статье "Мир на условиях Европы".

